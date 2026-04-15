Gleich doppelten Grund zum Feiern gibt es heuer im Hause Pechtl. Genau vor 20 Jahren gründete Emmerich Pechtl die MPE Metalltechnik und vor fünf Jahren begann er mit dem Bau der großen Montagehalle in Wörth (Gemeinde Kirchberg an der Raab). Das Unternehmen, das aus einem kleinen Handwerksbetrieb hervorging, steht heute für präzise Fertigung, moderne Technologien und eine große Bandbreite an Leistungen.

Kein Fachkräftemangel bei MPE Metalltechnik

Besonders in der regionalen Wirtschaft gilt MPE als Beispiel dafür, wie handwerkliche Qualität und technische Innovation erfolgreich zusammenspielen können. „Der Schwerpunkt unseres Betriebes liegt auf maßgeschneiderten Stahl- und Glasbaukonstruktionen für Industrie, Gewerbe und den privaten Bereich“, beschreibt Firmenchef Pechtl das Leistungsspektrum.

Als Referenzprojekte nennt er beispielsweise den Kindergarten in Kirchberg sowie Sparmärkte. 19 Mitarbeiter beschäftigt die Firma mittlerweile, darunter auch fünf Lehrlinge: „Unser Team ist – wie beim Fußball – eine gute Mischung aus erfahrenen Stammspielern und jungen motivierten Mitarbeitern“, so Pechtl.

Von Standardarbeiten bis Spezialprojekte

Damit könne er Qualität und Termintreue sicherstellen, sagt der Kirchberger. Das schätze die Kundschaft. „Wir achten vor allem auf die Verwendung hochwertiger Materialien und setzen auf die Kompetenz unserer Mitarbeiter“, erklärt Pechtl. Die Auftragslage sei entsprechend zufriedenstellend. „Als mittelständisches Unternehmen ist es für uns sicher leichter, weil wir nicht auf die ganz großen Aufträge angewiesen sind“, so Pechtl. Trotzdem hängt auch das Wörther Unternehmen von der Konjunktur am Bau ab.

Die MPE Metalltechnik übernimmt zudem immer wieder Spezialprojekte und Sonderkonstruktionen. Erst vor kurzem konnte man einen Auftrag für spezielle Ölabscheider in der Raffinerie Schwechat an Land ziehen. Auch das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt komme nicht zu kurz: So werden für den Bau von Fenster- und Türrahmen zertifizierte und recycelte Aluprofile verwendet. Mit ins Bild passt da die 200-KW-Photovoltaikanlage am Dach der Montagehalle, die zur Energieautarkie beiträgt.

Auch was die nächsten 20 Jahre betrifft, blickt Pechtl positiv in die Zukunft. Dafür sorgt Sohn Markus Pechtl, der als gelernter Maschinenbauer und Schweißwerkmeister bereits Teil des Unternehmens ist.