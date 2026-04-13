Allein daran, wie das Bauvorhaben an der stark befahrenen L 211, an der Ortseinfahrt von Gnas, präsentiert wurde – mit zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Musikkapelle – war erkennbar: Für Gnas ist das anstehende Straßenbauprojekt ein richtig großer Wurf.

„Etwas Besonderes“, wie Bürgermeister Gerhard Meixner (ÖVP) beim symbolischen Spatenstich sagte. Denn seit der Eröffnung der Umfahrung vor rund zehn Jahren forderte man dieses Infrastrukturprojekt. Tatsächlich ist das Vorhaben in Gnas auch für die Baubezirksleitung eines der größten in diesem Jahr.

Baustelle auf 810 Metern

Konkret wird in den kommenden sieben Monaten um rund 1,5 Millionen Euro die Fahrbahn der L 211, Gnaser Straße, beginnend etwas nördlich der Kreuzung nach Obergnas bis zum Kreisverkehr, auf einer Länge von 810 Metern generalsaniert. Auf dieser Strecke wird ein ebenso langer Geh- und Radweg mit Beleuchtung errichtet.

Außerdem wird die fast 80 Jahre alte Kohlstattbrücke (bei Autohaus Fink) saniert, dabei werden Fahrbahn und Brückengeländer erneuert. Parallel dazu wird über den Fischabach eine Radwegbrücke gebaut.

Kreisverkehr bei Umfahrung

Die wohl größte Veränderung auch für jene, die Gnas nur umfahren, dürfte der fünfarmige Kreisverkehr sein, der bei der südlichen Ortseinfahrt (bei Autohaus Trummer) entstehen wird. Dort treffen die L 211 und die L 217 (Katzendorfer Straße) sowie Gemeindestraßen aufeinander. Das Ziel: mehr Verkehrssicherheit.

An der südlichen Ortseinfahrt Gnas beim Autohaus Trummer wird ein Kreisverkehr entstehen © KLZ / Julia Schuster

Insgesamt entfallen von den rund 1,5 Millionen Euro 800.000 Euro auf die Gemeinde, davon werden wiederum 400.000 Euro gefördert. Projektleiter ist Thomas Karl. Die Bauarbeiten wird die Firma Klöcher Bau unter Geschäftsleiter Gerhard Horn durchführen.

Wichtig für alle Autofahrerinnen und Autofahrer: „Das Bauvorhaben wird unter Verkehr abgewickelt, je nach Baufortschritt wird der Verkehr wechselweise angehalten“, betont Baubezirksleiter Markus Pongratz.

Thermenbahn und B 68 neu

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) nahm den Spatenstich in Gnas zum Anlass, zu betonen, dass ihr der derzeit vieldiskutierte Erhalt der Thermenbahn „extrem wichtig“ sei, ebenso wie der dreispurige Ausbau der A9. Übrigens kam auch die B 68 neu zur Sprache – Meixner sagte dazu: „Der Ausbau durch das Raabtal ist für uns sehr wichtig, weil viele Betriebe von uns auch in Graz und Wien tätig sind.“