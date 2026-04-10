Glück im Unglück: Aufgrund eines technischen Gebrechens verlor ein landwirtschaftliches Fahrzeug auf der B 66 (Gleichenberger Straße) bei Oberpurkla 50 Liter Hydrauliköl. Die im Einsatz stehenden Feuerwehren und der Straßenerhaltungsdienst (Sted) konnten die Betriebsmittel vor dem einsetzenden Regen binden und von der Straße entfernen.

Ölstützpunkt Ratschendorf nachalarmiert

Gegen 10.30 Uhr war der Traktor mit seinem Anhänger Richtung Ortsgebiet von Oberpurkla unterwegs, als er im Kreuzungsbereich der B 66 mit der B 69 plötzlich begann, Öl zu verlieren. Rasch wurde die FF Oberpurkla zum Ölbindeeinsatz alarmiert. „Aufgrund der Länge und Menge wurde auch der Ölstützpunkt der FF Ratschendorf nachalarmiert“, erklärt Erwin Irzl vom Presseteam des Bereichsfeuerwehrverbands Radkersburg.

20 Einsatzkräfte banden Hydrauliköl

Insgesamt 20 Einsatzkräfte, darunter auch Bereichskommandant-Stellvertreter Armin Christandl, waren mit vier Fahrzeugen vor Ort und banden in Zusammenarbeit mit dem Sted das Öl. Außerdem richteten sie in Absprache mit der Polizei eine Umleitung ein, die Gleichenberger Straße war einseitig gesperrt. Das Öl sei größtenteils auf der Fahrbahn geblieben, so Irzl. Deshalb waren nach nur zwei Stunden der etwa 400 Meter lange Abschnitt vom Öl befreit.