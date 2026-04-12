Ein Kaffeehaus mit angeschlossenem Kino. Menschen mit einzigartigen Charakteren und spannenden Lebensentwürfen. Und die Frage nach einem gemeinsamen Nenner. Das sind in aller Kürze die Zutaten für „Anatomie der Geborgenheit“, den neuen Roman von Teresa Kirchengast.

Es ist das dritte Buch der Autorin aus Schützing (Gemeinde Riegersburg). Wie ihre ersten Titel „Schwarze Schafe“ und „Das Glück im Großen und Ganzen“ ist auch der neue Roman im österreichischen Verlag Edition Atelier erschienen.

Ihre Bücher würden sich schwer in eine Schublade stecken lassen, meint die 30-Jährige: „Ich schreibe Texte, die vom Leben erzählen.“ Da ist es naheliegend, dass sie oft gefragt wird, ob die Protagonisten realen Personen nachempfunden sind. „Nein“, wehrt sie ab, „aber das ist eine schöne Bestätigung für mich, dass die Figuren lebensnah sind.“

Von der Zettelwirtschaft zum Buch

Der Weg zu einem neuen Text führt bei Kirchengast über viele kleine Notizzettelchen. „Ich weiß, wo ich anfange, wo ich in etwa hinwill und welches Gefühl ich transportieren möchte.“ Der Rest passiere einfach, viele Figuren treten beim Schreiben von selbst ein.

„Ich bin selbst manchmal ganz erfreut darüber, wer da daherkommt“, lacht Kirchengast, die mit einem älteren Bruder aufgewachsen ist. Ideen, die ihr unterwegs kommen, notiert sie auf „Fuzzi-Zettelchen“, die allesamt rund um ihren Schreibtisch angebracht sind. Da sich diese Zettelwirtschaft nicht ohne Weiteres transportieren lässt, schreibt sie – die erste Fassung übrigens handschriftlich – nicht mit malerischem Blick auf die Hügellandschaft Riegersburgs, sondern an ihrem Schreibtisch in Graz.

Kreative Keramik

Auch in ihrer Heimat lässt Kirchengast ihrer Kreativität freien Lauf. In ihrem Keramikstudio „Scherbenreserl“ am Hof der Eltern fertigt sie Auftragsarbeiten für Private: „Gebrauchskeramik, die man am besten jeden Tag nutzt und sich daran freut.“ Und dann ist da noch ihr Brotberuf als Sozialarbeiterin, den sie auch unheimlich gerne macht. „Ich mag das Wechselspiel aus meinen Tätigkeiten sehr. Keine davon könnte ich leicht aufgeben“, sagt Kirchengast.

Langer Atem und harte Arbeit

Was rät sie jungen Schreiberlingen? „Weitermachen und ordentlich arbeiten. Die Bücherbranche ist durchaus hart, man darf nicht gleich das Handtuch werfen.“ Aber das, so Kirchengast, gelte ohnehin für alles: „Wenn man mit Leidenschaft dabei ist, funktioniert es irgendwann.“

Sie selbst habe immer schon geschrieben, wie sie sagt: „Seit ich irgendwie sehr seltsame Buchstaben aneinander reihen konnte. Ich fühle mich im Gleichgewicht, wenn ich schreibe.“ Etwas zu veröffentlichen, sei immer ihr Traum gewesen. Geklappt hat es dann bereits mit dem zweiten vollständigen Manuskript, das 2020 als Buch veröffentlicht wurde. Dazu gab es viel Resonanz und positives Feedback: „Ich war unfassbar erstaunt, dass schon nach wenigen Wochen die zweite Auflage gedruckt wurde.“

Dürfen sich ihre Fans schon auf das nächste Buch freuen? „Schwer zu sagen, ich schreibe immer an irgendetwas. Ob daraus was wird, zeigt sich erst“, meint sie und fügt lachend an: „Außerdem bin ich diesbezüglich auch ein bisschen eine Geheimniskrämerin.“