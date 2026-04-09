Der dritte Jahrgang der Tourismusschulen Bad Gleichenberg veranstaltet am Dienstag, 12. Mai, unter dem Motto „Cancel Cancer“ ein mehrgängiges Gala-Dinner zu Gunsten der Steirischen Kinderkrebshilfe. Aufgezogen wird das Event von den 20 Schülerinnen und Schülern selbst – von der Organisation und dem Marketing über den Einkauf bis hin zu Service und Küche: „Für alle Bereiche sind wir Schüler verantwortlich“, sagt Florian Höfler (17) aus Puch bei Weiz, Chef des Organisationskomitees.

„Cancel Cancer“ an den Tourismusschulen

Warum der Spendenerlös an die Kinderkrebshilfe geht, erklärt Höfler so: „Im näheren Familienkreis gibt es viele krebskranke Menschen. Wir möchten dem Thema mehr Aufmerksamkeit geben und die Zukunft der Kinder, die betroffen sind, fördern.“

Über die Unterstützung freut sich Mario Walcher, Obmann der Steirischen Kinderkrebshilfe: „Jeder Euro hilft uns dabei, krebskranke Kinder und ihre Familien in einer der schwierigsten Phasen ihres Lebens bestmöglich zu unterstützen. Besonders erfreulich ist es, wenn sich junge Menschen mit großem Engagement für andere einsetzen.“ Ein Teil der Spenden geht über Licht ins Dunkel an eine Familie aus der Region, die Unterstützung benötigt.

Insgesamt werden 18 Tische mit je acht Sitzplätzen bewirtet. Restkarten sind noch erhältlich (unter cancelcancer.tsbg.at)

„Fest der Sinne“ am Schloss Kornberg

Erst im Jänner setzte sich Renate Zierler mit Sternekoch Walter Triebl im Zuge ihrer Initiative „Köche kochen für die Krebshilfe“ für die Erforschung und Bekämpfung der Krankheit ein. Jetzt arbeitet die umtriebige Pflegerin bereits am nächsten Charity-Event in der Südoststeiermark.

Kochen für den guten Zweck: Haubenkoch Walter Triebl, Ex-Fußballer Werner Gregoritsch, Moderatorin, Beraterin für Hospitality-, Kulinarik- und Lifestyle sowie Chefredakteurin des Magazins Genusspunkt Alexandra Gorsche, Initiatorin Renate Zierler und Sängerin Betty O (v.l.) © KLZ / Ramona Lenz

Am 5. Juli verwandelt sie das Schloss Kornberg beim „Fest der Sinne“ in eine Bühne für regionale Kulinarik und Kunst. „In einzigartiger Schlosskulisse treffen Spitzenkulinarik, Musik und gesellschaftliches Engagement aufeinander“, schwärmt Schlossherr Andreas Bardeau.

Neben prominenten Köchen wie Harald Irka, Markus Sattler oder Eveline Wild werden auch viele andere Kulinariker wie David Gölles, Dominik Fitz oder die Familie Krispel vor Ort sein. Tickets sind ab sofort zum Preis von 198 Euro erhältlich – der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Österreichischen Krebshilfe zugute.