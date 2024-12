Ein Brand in einem Wohnhaus in Krobotek (Gemeinde Weichselbaum im Bezirk Jennersdorf) hat am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr zahlreiche burgenländische Einsatzkräfte gefordert. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Krobotek, Henndorf, Jennersdorf, Eltendorf, Maria Bild, Mogersdorf-Berg, Mogersdorf, Rax-Bergen und Rax-Ort, das Rote Kreuz, die Polizei und der Rettungshubschrauber C16 aus Oberwart.

„Brand aus“ um 9.30 Uhr

Die 110 Feuerwehrmitglieder brachten den Brand rasch unter Kontrolle und retteten die 78-jährige Bewohnerin, die dann auch dem Roten Kreuz übergeben wurde. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit dem Rettungshubschrauber C16 ins LKH Fürstenfeld geflogen. Die Feuerwehr Pinkafeld suchte anschließend mit einer Drohne mit Wärmebildkamera noch nach etwaigen Glutnestern. Gegen 9.30 Uhr konnten die Feuerwehren wieder in die Rüsthäuser zurückkehren.