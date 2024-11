Für Maria-Luise und Franz Triebl vom Weingut Triebl in St. Anna am Aigen ist es ein Meilenstein: Seit 2022 bewirtschaften sie am Stradnerkogel einen kleinen Olivenhain mit rund 60 Bäumen. Heuer konnten die Winzer ihre erste Olivenernte einfahren – ein kleines Körbchen voll mit größeren und kleineren grünen und schwarzen Oliven aus sechs verschiedenen Sorten aus Italien.