Bis zu drei Millionen Quadratmeter Parkett jährlich, Export in 45 Länder, etwa 30.000 Quadratmeter Firmenfläche und rund 230 Mitarbeiter – Scheucher Parkett in Zehensdorf (Mettersdorf am Saßbach) ist eines der größten Unternehmen der Südoststeiermark und gilt vielen als Vorreiter in Nachhaltigkeit und Regionalität. Seit etwa sieben Monaten befindet sich der Parketthersteller in neuen Händen, denn am 1. April 2024 übernahm Karl Scheucher junior den Betrieb von seinen Eltern, Karl und Isabella Scheucher. „Nein, nein, groß verändert haben wir bisher noch nichts und werden wir auch nicht. Mein Vater steht der Firma ja auch noch mit seinem Wissen zur Seite“, erklärt der frischgebackene Geschäftsführer lachend.