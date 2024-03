Leise gluckernd bahnt sich der Saßbach seinen Weg durch die südoststeirische Hügellandschaft. Vorbei an kleinen Ortschaften, idyllischen Ausflugszielen und einem der größten Parketthersteller Österreichs: Scheucher Holzindustrie in Zehensdorf (Gemeinde Mettersdorf am Saßbach). „Wir sind schon vom Schuss“, sagt Geschäftsführer Karl Scheucher lachend, der den Familienbetrieb seit 1985 leitet und über die Jahre stark umgerüstet hat.