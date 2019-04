Auf den Betriebsgebäuden von Scheucher Parkett in Mettersdorf am Saßbach erzeugt Österreichs leistungsstärkste Fotovoltaik-Dachanlage Sonnenstrom.

Auf 30.000 Quadratmetern Dachfläche wird Sonnenstrom erzeugt © Scheucher

Zu sehen ist die Sonnenstrom-Anlage in Zehensdorf in der Gemeinde Mettersdorf am Saßbach nur aus der Luft, aber der Blick von oben lässt sie umso beeindruckender erscheinen. Nicht ohne Grund, denn sie ist die größte Fotovoltaik-Dachanlage Österreich, wie Karl Scheucher, Chef von Scheucher Parkett, betont.

