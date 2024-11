Skeptische Blicke werden unter den sieben jungen Männern ausgetauscht, als Herbert Wiesenhofer erklärt, was er gleich mit ihnen vorhat. Während über dem abgeernteten Maisacker ein Raubvogel in der Luft steht und ein leichter Wind die Fahnen des Vereins Winchfly Styria flattern lässt, bereiten die Vereinsmitglieder alles für das große Abenteuer vor. Und nur wenige Minuten später hängen Wiesenhofer und einer der sieben Lehrlinge der Firma Lutterschmied an den Seilen eines Gleitschirms etwa 450 Meter über dem Boden. Gestartet nicht auf einem Berg, sondern mitten im flachen Raabtal bei Hohenbrugg an der Raab.