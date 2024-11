Seit rund 60 Jahren drückt Maria Puchleitner die Orgeltasten am Himmelsberg Straden. Ans Aufhören denkt sie noch lange nicht, schon gar nicht an ihrem 90. Geburtstag, den sie am Samstag feiert: „Es juckt mir in den Fingern, es macht mir noch immer so viel Spaß“, schwärmt die Organistin.