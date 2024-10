„Der bunte Mix vom goldenen Herbst ist bei uns perfekt“, erklärt Sonja Skalnik, Vorsitzende vom Thermen- und Vulkanland, warum es zwischen September und November jedes Jahr so viele Urlaubsgäste in die Ost- und Südoststeiermark zieht. Dabei spricht sie die vielen Sonnenstunden an, die man in der Südoststeiermark im Herbst noch zählen kann, die Manufakturen entlang der Vulkanland Route 66, die Schlösserstraße und die feine Kulinarik mit Fokus auf Wein.