„Ausländer raus“-Gesänge bei Festzelt der Landjugend Gnas gefilmt

Nach dem Fall in Aigen im Ennstal wurden auch in einem Discozelt der Landjugend Gnas „Ausländer raus“-Parolen zu „L‘Amour toujours“ gesungen. Die Ortsgruppe will nun aufklären, die DJs wollen den Song vorerst nicht mehr spielen.