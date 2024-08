Winzer aus dem Vulkanland feiern Erfolge in Nachhaltigkeit und Robustheit

Das Stradener Weingut Monschein wurde mit der „Green Care Auszeithof-Tafel“ ausgezeichnet und fünf südoststeirische Winzer waren beim „Piwi Wine Award Austria“ erfolgreich. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.