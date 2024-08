Neuer Vorstand für den Wirtschaftsbund Paldau und fünf Landessiege bei Spezialitätenprämierung Brot und Fleisch

In Paldau wählte die Wirtschaftsbund-Ortsgruppe einen neuen Vorstand mit Manfred Höfler als Obmann. Und die südoststeirischen Landwirte holten fünf Landessiege bei der Spezialitätenprämierung. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.