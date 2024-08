Zwischen Schmuck, Kunst und Kleidung – „Prinz & Engel“ eröffnet wieder in Feldbach

Jasmin Gutl eröffnet wieder ein Geschäft in Feldbach. Nachdem es beim ersten „Prinz & Engel“ Kinderbekleidung gab, gibt es bei „Prinz & Engel retro“ Kunst und Damenmode. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.