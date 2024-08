Was für Kinder und Jugendliche in Österreich eine Selbstverständlichkeit ist, ist für viele junge Menschen in Südostasien oft nur ein Traum: der Zugang zu Studium und Ausbildung im eigenen Heimatland. "Viele junge Menschen verlassen deshalb ihre Heimat. Sie sehen oft keine Chance für ihre Zukunft", sagt Maria Pieberl-Hatz, die vor zwei Jahren den Verein „Friends of Salvatorians" gegründet hat, um junge Asiaten bei ihrem Wunsch nach einer Ausbildung unter die Arme zu greifen. Insgesamt unterstützt der Verein derzeit zwölf junge Männer und Frauen aus Asien.