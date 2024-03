„Angefangen hat es schon sehr früh“, beginnt Maria Pieberl-Hatz über ihre Friedensprojekte zu erzählen. Genauer gesagt 2003: mit einer grenzüberschreitenden Aktion zwischen Österreich und Slowenien. „Wir haben in der Gemeinde Klöch in der längsten Nacht, am 21. Dezember, ein Licht entzündet, um Frieden zwischen Slowenien und Österreich zu schaffen.“ Nach wie vor wird jedes Jahr im April ein Gottesdienst gefeiert, um die Gemeinschaft zu stärken – einmal in Österreich, einmal in Slowenien.