Olivenöl aus seiner Heimat Jáen (Provinz Andalusien, Spanien) ist die Leidenschaft des in Weiz lebenden Spaniers Daniel Expósito-Martínez. Dort, im größten Olivenanbaugebiet der Welt, besitzt seine Familie rund 120 Olivenbäume.

„Ich bin mit Oliven aufgewachsen. Für mich ist Olivenöl deshalb nicht nur ein Produkt, sondern Teil meines Lebens“, erzählt der 44-Jährige. Vor 19 Jahren verschlug es Expósito-Martínez – wie könnte es anders sein – der Liebe wegen nach St. Margarethen an der Raab. Abnehmer seines Olivenöls waren auch in Österreich zunächst Freunde und Bekannte. „Ich wollte das Olivenöl aber auch immer schon hier verkaufen“, erzählt er. Vor zwei Jahren entschloss er sich dann, eine Firma zu gründen und es offiziell zu vermarkten.

Viermal im Jahr fliegt er in seine Heimat, um die Olivenbäume zu pflegen oder auch bei der Ernte der Oliven mit anzupacken. Rund 1500 Liter flüssiges Gold werden im Schnitt pro Jahr aus den familieneigenen Olivenbäumen gepresst. "Ich gehöre der Genossenschaft Hacienda Vadolivo an, der etwa 60 bis 70 Produzenten aus meinem Heimatort angehören. Dort lasse ich mein Öl pressen und beziehe auch Olivenöl von anderen Kleinbauern, um es in Österreich zu verkaufen", sagt Expósito-Martínez.

Bis zu 14 Olivenölsorten stehen zur Verkostung bereit

Rund 10 bis 14 Sorten Olivenöl bietet der Spanier an, darunter die für Jáen typische Sorte Picual, deren Öl sich ideal zum Braten und Kochen eignet. Viel Freizeit verbringt Expósito-Martínez, er ist hauptberuflich als Krankenpfleger tätig, daher auch auf Bauernmärkten. So ist er alle zwei Wochen am Samstagsmarkt in Fehring anzutreffen, aber auch bei Märkten in Saaz bei Feldbach, Sinabelkirchen oder Gleisdorf.

Gutes Olivenöl für Jeden

Trotz schwieriger Zeiten – die Wetterkapriolen machen auch vor Spanien nicht halt – verkauft er seine Olivenöle aus Überzeugung zu vergleichsweise günstigen Preisen: Je nach Flaschengröße und Olivenölsorte verlangt er zwischen 13 und 17 Euro. "Ich versuche, die Preise deshalb niedrig zu halten, weil es mir wichtig ist, dass jeder Zugang zu gutem Olivenöl hat.“

Hohe Qualität, Ehrlichkeit und Offenheit sind die Eckpfeiler, auf denen er sein Unternehmen aufbaut. „Meine Kunden sollen sich selbst von der Qualität des Olivenöls überzeugen können“, erklärt er. Wenn ihn die Kunden nach dem Kauf begeistert ansprechen, merke er, dass er sein Ziel, mit seinen Produkten Freude zu vermitteln, erreicht hat. Verkostung und Beratung stehen deshalb bei ihm an erster Stelle.