Der Baustellensommer wird in Feldbach ernst genommen: Dieser Tage nimmt man an vielen Ecken der Stadt fleißige Bauarbeiter wahr – die baggern, planieren und betonieren. Die wohl größte Baustelle dürfte die Sanierung und Neugestaltung des Torplatzes sein, so Bauabteilungsleiter Achim Konrad. Die Fahrbahn wird um 30 bis 40 Zentimeter abgesenkt, um die Durchfahrtslichte beim Grazer Tor zu erhöhen. Das sei notwendig, denn aufgrund der Klimaaufbauten auf Bussen „fahren sie auf den Zentimeter genau durch“, so Konrad. Aktuell gibt es eine Höhenbeschränkung von drei Metern. Vor Jahren blieb auch einmal ein Pkw mit seinem Anhänger im Grazer Tor stecken.