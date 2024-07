Eva Winkler-Hermaden wurde als Eva Höpler-Hermingen am 18. Mai 1929 in Wolfpassing geboren. Sie besuchte in Piber die Volksschule und übersiedelte 1938 nach Wieselburg. Aufgrund ihres Lerntalents trat sie in die Bundeserziehungsanstalt in Wien ein, musste jedoch während des Zweiten Weltkrieges die Schule wechseln. So kam sie in die landwirtschaftliche Schule „Josephinum“ und maturierte 1948 in Wieselburg.