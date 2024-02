Marianne Papst: „In unserem Haus ist der Herr Bischof groß geworden“

Reportage. Betroffenheit herrscht seit dem Tod von Alterzbischof Alois Kothgasser (+86) in dessen Heimatort St. Stefan im Rosental. Familien erinnern sich an Begegnungen. Die Gemeinde plant eine Reise nach Salzburg, die Pfarre Gedenkgottesdienste. Und: Warum das Kirchenoberhaupt in seiner Heimat immer verschlafen hat.