Josef Schiefer, Altbürgermeister der ehemaligen Gemeinde Baumgarten bei Gnas, ist am 15. Dezember im 77. Lebensjahr verstorben. Er war viele Jahre – von 1980 bis 2014 – in der Gemeindepolitik und im Vereinsleben tätig. Nach zehn Jahren als Gemeinderat fungierte er von 1990 bis 1998 als Vizebürgermeister. Von 1998 bis 2014 – Baumgarten kam mit der Gemeindefusion per 1. Jänner 2015 zu Gnas – stand Schiefer als Bürgermeister an der Spitze der Gemeinde. In seiner Amtszeit war er federführend bei zahlreichen Projekten zur Weiterentwicklung und Gestaltung der Gemeinde Baumgarten.

Fast drei Jahrzehnte Feuerwehrkommandant

Josef Schiefer war auch bei der örtlichen Feuerwehr stark engagiert. Seit 1965 war er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Von 1977 bis 2006 stand er als Kommandant an der Spitze der Wehr.

Schiefer wurden für sein Wirken zahlreiche Ehrungen zuteil. Er war Träger des Goldenen Ehrenzeichens des Landes Steiermark, Ehrenbürger der Gemeinde Baumgarten bei Gnas und Ehren-HBI der FF Baumgarten.

Die Verabschiedung von Josef Schiefer findet am 21. Dezember um 13.45 Uhr in der Pfarrkirche Gnas statt.