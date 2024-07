Der Feuerwehrbereich Feldbach ist geprägt von enormen Erfolgen: Erst kürzlich holte sich Kleinfrannach in der Königsdisziplin „Bronze A“ den Landessieg – zum zweiten Mal in Folge. Beim 52. Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerb in Frohnleiten ritterten nun mehr als 4000 Kinder um den Sieg und erzielten dabei tolle Ergebnisse.