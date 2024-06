Erfolgreiche Feuerwehren bei Landesbewerb: „Zusammenhalt ist das Wichtigste“

In der Königsdisziplin „Bronze A“ holte sich Kleinfrannach aus dem Bereichsfeuerwehrverband Feldbach den Landessieg – zum zweiten Mal in Folge. In Summe zeigten mehr als 2300 Feuerwehrmänner und -frauen ihr Können.