Mit „Feuereifer“ am Werk waren natürlich alle dabei: 4.201 Mädchen und Burschen aus allen Teilen der Steiermark sowie Gästegruppen aus Slowenien (im Vorjahr: 3.891) nahmen in Frohnleiten bei den Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerben teil und lieferten sich vom 5. bis zum 6. Juli 2024 ein spannendes Duell um den Tages- und Landessieg in den verschiedenen Wertungsklassen.

Zum mittlerweile 52. Mal fand der Traditionsbewerb für die Feuerwehrjugend der Steiermark sowie für Gästegruppen aus dem benachbarten In- und Ausland statt. Das Bewerbsspiel wurde zum 15. Mal ausgetragen.

(10 bis 12 Jahre): Im Bewerbsspiel „Bronze“ holte sich das Duo Lichendorf aus dem Bereichsfeuerwehrverband Feldbach mit 955,91 Punkten den Landessieg. Platz 2 ging an Götzendorf (BFV Hartberg) mit 955,36 Punkten. Platz 3 konnte das Bewerbsspielteam Rohrbach am Kulm 1 (BFV Weiz) mit 954,92 Punkten für sich verbuchen. Im Bewerbsspiel „Silber“ kürte sich das Duo Edelstauden 1 (936,94 Punkte) aus dem BFV Feldbach zum Landessieger, gefolgt von Kornberg-Bergl aus dem BFV Feldbach (936,65 Punkte) auf Platz 2 und Sinabelkirchen, aus dem BFV Weiz (935,91 Punkte), auf Platz 3.

(12 bis 15 Jahre): Zum Landessieger in der Königsdisziplin „Bronze“ kürte sich die Feuerwehrjugendgruppe Fladnitz im Raabtal aus dem Bereichsfeuerwehrverband Feldbach mit 1.059,18 Punkten. Den Vizelandestitel sicherte sich die Jugendgruppe der FF Kornberg-Bergl – ebenfalls aus dem Bereichsfeuerwehrverband Feldbach, mit 1.051,58 Punkten. Den dritten Platz belegte die Feuerwehrjugend Lichendorf, wieder BFV Feldbach mit 1.048,04 Punkten. Sieger bei den Mädchen wurde die Gruppe Dirnbach Mädchen aus dem BFV Feldbach mit 1.039,99 Punkten vor Götzendorf / Schäffern / Sparberegg (BFV Hartberg) mit 1.030,29 Punkten und Weißenbach b. Haus Mädchen (BFV Liezen) mit 1.023,89 Punkten.

Bei den gemischten Gruppen siegte Kleinfrannach-Kirchbach-Manning (BFV Feldbach) vor Feiting / Großfelgitsch / St. Ulrich (BFV Leibnitz) und Fresing-Kitzeck/ Gleinstätten/St.Andrä (ebenfalls BFV LB).

Den Landessieg in Silber sicherte sich Fressnitz (1.045,17 Punkte) aus dem BFV Mürzzuschlag. Die Gruppe der FF Fladnitz im Raabtal (BFV Feldbach) holte sich den Vizelandestitel mit 1.043,60 Punkten. Platz drei belegte die Gruppe Gasen (BFV Weiz) mit 1.043,33 Gesamtpunkten. Die Silberwertung bei den Mädchen ging an die Gruppe Dirnbach Mädchen aus dem BFV Feldbach, gefolgt von Götzendorf/Schäffern/Sparberegg aus dem Bereichsfeuerwehrverband Hartberg und den Mädchen der FF Puch bei Weiz, BFV Weiz.

Bei den gemischten Gruppen siegte Kleinfrannach - Kirchbach - Manning - Edelstauden (BFV Feldbach) vor Mariahof / Zeutschach / Neumarkt (BFV Murau) und Lichendorf - Weitersfeld - Pichla (BFV Radkersburg).

Beim Parallelbewerb, in dem sich die je 12 besten Bewerbsspiel-Teams und Jugendgruppen gegeneinander messen, siegte bei der Feuerwehrjugend 1 (Bewerbsspiel) das Team Auersbach 2 (FB) vor Merkendorf 1 (FB) und Rohrbach am Kulm (WZ). Bei der Feuerwehrjugend 2 war die Gruppe Fressnitz (MZ), vor den Bewerbsgruppen der FF Fladnitz i.R. (FB) und der FF Gersdorf a.d.F. aus dem BFV WZ erfolgreich.

In der Mädchenwertung siegte Dirnbach (FB) vor Weißenbach b. Haus (LI) und Götzendorf / Schäffern / Sparberegg (HB).

Tagessieg: Den Tagessieg – dieser setzt sich aus den Ergebnissen der Bewerbe Bronze und Silber zusammen – holte sich bei der Feuerwehrjugend 1 das Bewerbsspiel-Duo Lichendorf 1 (FB) und von der Feuerwehrjugend 2 die Feuerwehrjugendgruppe Fladnitz im Raabtal, ebenfalls aus dem BFV Feldbach.

Am Ende des erfolgreichen Wochenendes wurde die Bewerbsfahne von den nächstjährigen Veranstaltern, von Josef Haspl von der FF Pöllau und dem ersten Vizebürgermeister Patrick Mauerhofer, symbolisch übernommen. Der Bewerbsbetrieb 2024 hat mit der Abschlussveranstaltung ein würdiges Ende gefunden. Und die Kids gehen nun in die wohlverdienten Sommerferien.