Wieder hat eine Stierattacke ein Opfer gefordert – diesmal wurde jedoch kein Wanderer, sondern ein Landwirt von einem eigenen Rind auf der Weide angegriffen. Der 40-jährige Mürztaler wollte am Mittwochnachmittag seine Herde von einer Weide in Stanz in den Stall treiben.

Plötzlich wurde ein Stier in der Herde aggressiv und griff den 40-Jährigen an. Laut ersten Ermittlungen stieß das Tier den Bauern nieder und schleifte ihn dann noch zehn bis 15 Meter weit mit. Dem Mann gelang es irgendwie, unter den elektrischen Weidezaun durchzuschlüpfen und sich auf die angrenzende Wiese zu retten. Dort alarmierte er die Rettungskräfte.

Der Notarzt des Rettungshubschraubers führte die Erstversorgung durch, danach wurde der Mürztaler ins LKH-Uniklinikum Graz geflogen. Wie schwer seine Verletzungen sind, stand vorerst nicht fest.