Der 58. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb in Kalsdorf bei Graz war ein Wettstreit der Extraklasse. 395 Bewerbsgruppen von 210 Feuerwehren mit 2395 Feuerwehrmännern und -frauen nahmen daran teil. Zudem sind weitere 1500 Feuerwehrmitglieder und Schlachtenbummler zum Bewerb und zur Schlusskundgebung angereist. In der Königsdisziplin „Bronze A“ holte sich Kleinfrannach aus dem Bereichsfeuerwehrverband Feldbach wie schon 2023 den Landessieg.

Die Schlusskundgebung mit Siegerverkündigung bildete den Höhepunkt des zweitägigen Landesfeuerwehr-Leistungsbewerbs in Kalsdorf, wo Samstagnachmittag mehrere Tausend Feuerwehrmitglieder beim Veranstaltungsfinale zugegen waren. Unter den Ehrengästen waren Landeshauptmann Christopher Drexler, LH-Stellvertreter Anton Lang, Bürgermeister Manfred Komericky und Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried.

Am Landesfeuerwehrtag mahnte Leichtfried: „Der Klimawandel stellt große Herausforderungen für die Feuerwehren dar. Es müssen Konzepte entwickelt werden, um die Belastungen für ehrenamtliche Mitglieder zu begrenzen“. Drexler dankte allen Aktiven: „Was allerorts mit so viel Zusammenhalt an ehrenamtlicher Arbeit geleistet wird, wenn Hilfe gebraucht wird, ist kaum zu fassen und einfach unbezahlbar.“ Ja, die diesen „Einsatz werden wir niemals als selbstverständlich ansehen“, sagte Vize-LH Lang.

Harald Kainz wurde mit der Florianiplakette in Gold des LFV Steiermark ausgezeichnet © LFV

Unter anderen wurde der ehemalige Rektor der TU Graz und vormalige Feuerwehrkommandant der FF TU Graz, Harald Kainz, mit der Florianiplakette in Gold des LFV Steiermark ausgezeichnet.

Bei der Schlusskundgebung gab es die Übergabe der Bewerbsfahne an den nächsten Veranstalter. Der 59. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb (sowie der 141. Landesfeuerwehrtag) werden von 28. und 29. Juni 2025 in Bad Waltersdorf über die Bühne gehen.