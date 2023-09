Das Foto ging sozusagen um die Welt: Zwei Feuerwehrmänner, die durch knietiefes Wasser stapfen und drei Personen in Schwimmwesten in einer Zille sitzend in Sicherheit bringen. Doch mit diesem handlichen Rettungsboot geht noch viel mehr. Das stellen Österreichs 500 beste Zillenfahrerinnen und Zillenfahrer am kommenden Samstag unter Beweis.