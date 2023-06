„Ja, wir als Veranstalter können eine durchaus positive Bilanz über den 139. Landesfeuerwehrtag und den 57. Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Köflach ziehen“ freut sich Bereichsfeuerwehrkommandant und seit Samstag auch frisch gewählter Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Christian Leitgeb. „Die Zahl der teilnehmenden Wehren beim Leistungsbewerb und bei der Abschlusskundgebung war so groß wie schon Jahre nicht mehr“ freute sich auch Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried. 404 Bewerbsgruppen von 225 Feuerwehren mit 2533 Feuerwehrmännern und –Frauen waren am Start.