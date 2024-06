„Es ist sicher etwas Einzigartiges, dass ein Club, der 40 Jahre alt wird, statt zu feiern, ein Kinderfest organisiert“, streut Bürgermeister Josef Ober dem Kiwanis-Club Feldbach-Vulkanland Rosen. Es passe gut in das Entwicklungskonzept der Stadt, so Ober. Vor allem, weil das Kinderfest heuer am Samstag, dem 29. Juni, von 10 bis 17 Uhr im Freizeitzentrum Feldbach eine Fortsetzung erfährt. Kiwanis-Präsident Robert Scharmer stellte die Details vor und schickte voraus, dass man überwältigt gewesen sei vom Besuch von mehr als 800 Kindern und ihren Eltern im vergangenen Jahr: „Das hat nach einer Fortsetzung geschrien.“