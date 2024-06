Ein Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich in der Nacht auf Montag in Bad Gleichenberg: In der Kaiser-Franz-Josef-Straße, auf Höhe der Curapotheke, war ein Pkw aus unbekannter Ursache gegen eine Abgrenzung geprallt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Am Auto entstand erheblicher Sachschaden © Denny Thormann

Die Polizei war vor Ort, vom Lenker und/oder Beifahrer fehlte jedoch jede Spur. Die FF Bad Gleichenberg sicherte die Unfallstelle ab und entfernte das Fahrzeug von der Fahrbahn. Es wurde sicher abgestellt und der Ölaustritt verhindert. Die Feuerwehr war mit vier Personen und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Kontrollfahrt der Polizei durch das Ortsgebiet wurde von der FF Bad Gleichenberg unterstützt. Einsatzleiter war Hartwig Brandstötter.