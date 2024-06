Obwohl sich in den vergangenen Jahren viel getan hat, ist es immer noch ein Reizthema: die Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen. Denn in manchen steirischen Gemeinden fehlen schlicht die Kapazitäten, um alle Kinder, die einen Betreuungsplatz brauchen, unterzubringen. Auch in der Südoststeiermark ist der Bedarf hoch.