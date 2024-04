Der neue Kinderbetreuungsmonitor wirft kein gutes Licht auf Österreich. Nur etwa jedes zweite Kind hat durch die Öffnungszeiten im Kindergarten eine Betreuung, die den Eltern eine Vollzeitberufstätigkeit ermöglicht. Für Krippen gibt es überhaupt weniger Angebot: In der Steiermark werden nur 20 Prozent der 0- bis 3-Jährigen in Einrichtungen betreut, in Kärnten knapp 30 Prozent. Drastischer Unterschied zu Wien: 42 Prozent haben hier einen Krippenplatz.