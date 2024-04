Zu wenig gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen, schlechte Arbeitsbedingungen, zu wenig Betreuungsplätze, nicht ausreichende Öffnungszeiten, immer mehr Kinder mit besonderen Bedürfnissen: Die Kinderbetreuung in Österreich ist mit einer ganzen Reihe von Problem behaftet. Die Regierung will entgegensteuern und hat über vier Milliarden Euro bis 2030 für den Ausbau versprochen. Das Geld geht an die Bundesländer, die es nach eigenem Ermessen einsetzen können. Ein neu installierter Kinderbetreuungsmonitor der Statistik Austria, der am Vormittag präsentiert wird, soll den derzeitigen Zustand genauer erheben und Fortschritte zeigen.

Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab erklärt dazu im Ö1-Morgenjournal: „Wir wollen das Angebot ausbauen und brauchen mehr Betreuungsplätze, die mit einer Vollzeitarbeit vereinbar sind.“ Sie habe drei Ziele vorgegeben: den Ausbau für Plätze für Unter-Dreijährige, höhere Qualität der Betreuung und Ausbau der Ganztagsplätze. „Wir wollen am Ende den Erfolg messen, dafür ist eine genaue Datengrundlage und eine Erhebung des Status Quo notwendig“, so die Ministerin.

Den derzeit gestiegenen Familiennachzug sieht sie dabei nicht als elementares Problem. Durch mehr Personal und höhere Qualität in der Betreuung würden diese Schwierigkeiten abgefangen werden. Auch seien die Asylzahlen generell gesunken. Ein Dorn im Auge ist Raab der Umzug vieler Menschen nach Wien, sobald ihr Asylstatus anerkannt ist: „Es kann nicht sein, dass alle nach Wien gehen, während man im Westen Österreichs händeringend nach Arbeitskräften in Gastronomie und Tourismus sucht“. Die Community mache die Großstadt attraktiv, aber auch die Höhe der Sozialhilfe. Die wichtigste Frage sei laut der Ministerin aber, wie man Migranten schnellstmöglich in ein Arbeitsverhältnis bekommen könne. Raab plädiert für eine überregionale Arbeitsplatzvermittlung. Bei Ablehnung von Stellen soll die Sozialhilfe gekürzt werden. „Der Arbeitsplatz ist, neben Deutschkenntnissen, die Grundlage für Integration“, so die Ministerin.