82 Seiten umfasst der Österreich-Plan, mit dem ÖVP-Chef Karl Nehammer in die Nationalratswahl gehen will. Am heutigen Freitag soll das Konvolut am Rande seiner Rede in Wels, die den Start des Vorwahlkampfs markiert, verteilt werden. Die Kleine Zeitung ist bereits im Besitz des Papiers.

Der Österreich-Plan enthält keine Sensationen. Inhaltlich, ideologisch, programmatisch orientiert sich Nehammer an der ohnehin bekannten DNA der Volkspartei, wobei einmal mehr die Begriffe Leistung, Familie, Sicherheit in den Vordergrund rücken. Auffallend ist allerdings das Bemühen, der FPÖ inhaltlich keine Front zu bieten. Ein Kapitel trägt den Titel „Land der Neutralität“, ein anderes „Land der österreichischen Identität“ mit der Forderung nach einer gesetzlichen Verankerung der Leitkultur. Das Europakapitel findet sich unter ferner liefen ab Seite 66.

Zu den einzelnen Forderungen aus dem breiten Potpourri an Vorschlägen

„Deregulierungsturbo“. Wirtschafts-, budget- und sozialpolitisch benötige Österreich, wie es in dem Papier heißt, einen „Regimewechsel.“ Von einem „Deregulierungsturbo“ und einer „Ausgaben- und Subventionsbremse“ ist die Rede. Auch die „Abkehr vom Interventionalismus und Etatismus“ wird eingefordert.

Steuerzahler. Unter dem Slogan „Programm für die fünf Millionen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler“ schlägt Nehammer die Senkung des Eingangssteuersatzes von 20 Prozent auf 15 Prozent vor. Eingeführt werden soll ein steuerlicher Vollzeitbonus in Höhe von 1.000 Euro für all jene, die Vollzeit arbeiten. Alle Überstunden sollen künftig steuerfrei sein. Wenig überraschend enthält der Österreich-Plan eine Absage an neue Vermögens- und Erbschaftssteuern.

Eigenheim. Angedacht wird die Einführung eines staatlich besicherten Wohnbaukredits auf das erste Eigenheim. Alle Gebühren und Steuern sollen bis zu einem Gesamtvolumen von einer Million Euro wegfallen.

Sparbücher. So soll die Kapitalertragssteuer bei Sparanlagen bis 100.000 Euro wegfallen. Eingeführt werden soll ein Vorsorgedepot durch die Wiedereinführung der Behaltefristen bei Wertpapieren.

Kassazettel & Lebensmittel. Beim Kauf von Waren oder Dienstleistungen unter 20 Euro soll die vor Jahren eingeführte Belegpflicht entfallen. Um die Verschwendung von Nahrungsmitteln zu reduzieren, soll auf Lebensmittel das Mindesthaltbarkeitsdatum vom Verfallsdatum abgelöst werden.

Arbeitsmarkt. Damit Arbeitslose schneller in den Arbeitsprozess zurückkehren, soll das Arbeitslosengeld degressiv ausbezahlt werden, wobei die Ersatzrate von 55 auf 50 Prozent gesenkt wird.

Großelternkarenz. Wenn Großeltern an Stelle der Eltern Betreuungspflichten nachkommen, sollen sie das Kinderbetreuungsgeld beziehen dürfen. Bis 2030 werden 4,3 Milliarden in den Ausbau der Kinderbetreuung gesteckt.

Gesundheit: Bis zu weitere 700 Kassenstellen sollen bis 2030 eingeführt werden. Für in Österreich ausgebildete Ärzte soll es eine Berufspflicht geben. Nach jedem Arztbesuch sollen die Kosten verpflichtend aufgelistet werden. Auch soll es eine verpflichtende Gesunden-Untersuchung für alle Jugendliche – vergleichbar mit der Stellung - geben.

Grüner Verbrenner. Nehammer spricht sich, wie er sagt, für einen „Klimaschutz mit Hausverstand“ aus. Eine Milliarde Euro soll in die weitere Entwicklung des grünen Verbrenners investiert werden. Bis 2040 sollen 20 Milliarden Euro in den Straßenbau investiert werden, um die Mobilität von E-Autos, grünen Verbrennern, Hybrid-Fahrzeugen zu ermöglichen.

Klimaticket. Erwogen wird die Ausweitung des Klimatickets für Dienstreisen wie auch für Touristen.

Zuwanderer. Nach dem Vorbild des sozialdemokratisch regierten Dänemark sollen Zuwanderer erst nach fünf Jahren einen vollen Zugang zu Sozialleistungen erhalten. Statt Geldleistungen soll es Sachleistungen geben. Wer arbeitsfähig ist und Sozialhilfe bezieht, muss einer gemeinnützigen Arbeit nachgehen.

Abgelehnte Asylwerber. Um das Ab- und Untertauchen zu erschweren, soll die Bewegungsfreiheit von abgelehnten Asylwerbern eingeschränkt werden. Asylwerber, die in die Heimat auf Urlaub fahren, verlieren den Asyltitel.

Sicherheit. Bei Wiederholungstätern wird eine „Null-Toleranz-Politik“ vorgeschlagen. Die Strafen bei Übergriffen gegen Einsatz- und Rettungskräften sollen erhöht werden – wie auch jene für Klimakleber.

Justiz. Straftäter aus Drittländern sollen ihre Strafen im Ausland absitzen, im Ausland sollen Justizanstalten errichtet werden. Bei Freisprüchen sollen alle Kosten vom Staat refundiert werden. Im Internet soll es eine Klarnamenpflicht geben.

Qualifizierte Zuwanderung. Um qualifizierte Zuwanderung zu erleichtern, soll die Rot-Weiss-Rot-Karte binnen 72 Stunden ausgestellt werden. Die Nostrifizierung von Studienabschlüssen aus gewissen Ländern soll ersatzlos gestrichen werden.

EU-Produkte. Im öffentlichen Vergabewese sollen EU-Produkte bevorzugt werden. Asiatische, vor allem chinesische Produkt, die staatlich stark subventioniert werden, sollen bei Ausschreibungen nur in Ausnahmesituationen zum Zug kommen.

Fußball-Stadion. Nehammer will die Errichtung eines neuen nationalen Stadions forcieren. In Schulen soll eine Winter- wie auch eine Sommersportwoche für alle Kinder eingeführt werden.

Holocaust-Museum. Die ÖVP macht sich für die Errichtung eines Holocaust-Museums in Österreich stark. In Israel oder den USA existieren bereits vergleichbare Museen.

Menschen mit Behinderung. Um Menschen mit Behinderung Wertschätzung entgegenzubringen, sollen diese künftig einen Lohn und eine eigene Sozialversicherungsnummer erhalten. Derzeit erhalten sie in geschützten Werkstätten lediglich ein Taschengeld.

Leitkultur. Bis 2030 sollen die österreichische Leitkultur als nationales Kulturgut gesetzlich verankert werden. Was das konkret bedeutet, bleibt offen.

Gender. Unter dem Slogan „Gender-Missbrauch abschaffen“ legt Nehammer ein Bekenntnis zu zwei Geschlechtern in der Sprache ab. Sonderzeichen sollen abgeschafft, Doppelnennungen verstärkt verwendet werden. An Unis darf Gendern nicht prüfungsrelevant sein.