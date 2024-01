Der Österreich-Plan von Karl Nehammer wurde heute publik, auf 82 Seiten werden viele Themen - unter anderem Steuern, Eigenheim, Asyl - abgehandelt. Wie unser stellvertretender Chefredakteur Michael Jungwirth schreibt, beinhaltet der Plan keine Sensation. „Inhaltlich, ideologisch, programmatisch orientiert sich Nehammer an der ohnehin bekannten DNA der Volkspartei, wobei einmal mehr die Begriffe Leistung, Familie, Sicherheit in den Vordergrund rücken.“

Auch unsere Userinnen und User haben sich bereits ein Bild über den Österreich-Plan gemacht und diskutieren im Forum eifrig über die Forderungen, mit denen Nehammer in die Wahl gehen will. „Da sind einige Punkte dabei, über die man herzlich streiten kann. Aber zumindest den Schwachsinn abzuschaffen, dass Gendern prüfungsrelevant ist, gehört endlich weg. Es kann echt nicht sein, dass jahrelange Studien und Vorbereitungen zunichtegemacht wird, weil man ein paar ‚Rechtschreibfehler‘ macht“, meint etwa Rennratte 90. Zustimmung zu seinen Vorhaben erhält Nehammer auch von „Der geerdete Steirer“: „Nahezu alle Punkte, welche hier aufgelistet werden haben volle Richtigkeit, das Leidige daran ist wie immer „das sollen und wollen“ sowie das Einmischen der NGO‘s und Lobbyisten, welche den Großteil dieser Vorhaben wieder kippen lassen. Es ist dringlich an der Zeit all diese ‚sollen und wollen‘ Erklärungen umgehend und zügig durch Taten(!) umzusetzen, egal ob Wahlen anstehen oder nicht!!“ Auch User Ratte meint, dass in dem Plan nicht vieles stehe, dem man nicht zustimmen könne. „Wird nur leider nicht so kommen, weil der unsägliche Zwang zur Koalition immer im Kuhhandel endet. „

Es gibt jedoch auch einige User, die dem Plan kritisch gegenüber stehen. ReginaK12 sieht etwa „haufenweise populistischen Blödsinn, um die in Richtung FPÖ davonschwimmenden Felle eventuell noch zu retten. Nehammer hat deutlich gezeigt, dass er Kanzler nicht kann.“ Zudem diskutiert ein Teil der Community, warum Nehammer diese Themen nicht während seiner Amtszeit schon auf der Agenda hatte. „Warum haben sie diese Punkte nicht in den letzten Jahren als Kanzler umgesetzt?“, fragt sich „gehtso“. A

Zeitgenosse: Rede an die Nation oder an die Wähler??? Das schönste an Wahlen ist , wir gehen goldenen Zeiten entgegen, auf jedenfall wie die Bewerber es uns versprechen!!

gehtso: „warum haben sie diese Punkte nicht in den letzten Jahren als Kanzler umgesetzt, Herr Bundeskanzler?“

voit60: „Sind das Forderungen eines Oppositionspolitikers oder die des Führers einer 37 jährigen Regierungspartei“

Meinung: Das ist sicherlich in Umfang, Größe und Themenvielfalt ein ordentlicher Wums, den man so nicht erwartet hat. In den wichtigen Fragen, Abkehr vom Interventionismus, vom Etatismus, keine Erb- und Vermögenssteuer, Steuern, eigentumsfreundliche Politik Deregulierung, Asyl, genau das Gegenteil sozialistischer Ansagen, da wird es mit einer großen Koalition sehr schwer. Aber die Österreicher haben mit diesem Programm u.a. eine gute Entscheidungsgrundlage.