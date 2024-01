Auf den ersten Blick schien es eine höchst sonderbare Strategie zu sein. Da startet die ÖVP vor 2000 Funktionären in den Vorwahlkampf, die Stimmung in der großen Halle in Wels war trotz suboptimaler Umfragen eine überraschend gute. Die Vorredner ließen allerdings öfters der Namen von Herbert Kickl als von Karl Nehammer fallen.