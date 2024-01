Der Plan von ÖVP-Kanzler Karl Nehammer, dass Mieter ihre Genossenschaftswohnungen um einen Kaufpreis erworben können sollen, der sich an den niedrigeren Errichtungskosten und nicht am Verkehrswert orientiert, stößt auf heftige Kritik bei Vertretern gemeinnütziger Wohnbauträger - auch in Kärnten. Nehammer präsentierte den Vorschlag im Rahmen seines „Österreichplans“ als eine Maßnahme, um die Eigentumsquote von 48 auf 60 Prozent zu heben.