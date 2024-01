Was passiert, wenn Menschen lesen, dass Kinder Folgeschäden davontragen, sofern Mütter früh in die Erwerbstätigkeit zurückkehren? Das Narrativ der Rabenmutter wird bestätigt, das schlechte Gewissen bestärkt. Die Rolle des Ernährers wird dem Vater zugespielt, die Mutter finanziell abhängig gemacht. Gerecht ist nur, wenn in Sorge-Angelegenheiten beide Elternteile gleichermaßen angesprochen werden.