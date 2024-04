Das letzte Jahr vor Schulstart ist in Österreich ein verpflichtendes Kindergartenjahr. Seit 2009 ist dieses (zumindest 20 Stunden pro Woche) überall kostenlos. Davor sind Elternbeiträge für die Bildung und Betreuung im Kindergarten bzw. der Krippe zu zahlen. Zumindest in der Steiermark. Hier gibt es eine soziale Staffelung der Beiträge in elementaren Einrichtungen.