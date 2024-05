Bangen um einen Platz in Kindergarten oder Krippe: jedes Jahr für viele steirische Eltern das gleiche Szenario. Dabei ist es mit einem einmaligen Statusbericht nicht getan, denn die unsichere Situation zieht sich oft über Wochen. „Es kann nicht sein, dass in einem Land wie Österreich Eltern um einen Kinderbetreuungsplatz zittern“, kritisiert AK-Referentin Bernadette Pöcheim. „Uns rufen täglich verzweifelte Eltern an. Dabei ist die Inflation hoch. Der Elternteil, der in Karenz war, muss einfach auch wieder arbeiten gehen“, sagt sie.