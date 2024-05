Erst kürzlich feierten die Vulkanlandwinzer, die mehr als 100 Mitglieder aus den Bezirken Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld und Weiz zählen, ihr 15-jähriges Bestehen. Vor 13 Jahren übernahm der Stradener Christoph Neumeister den Verein Winzer Vulkanland Steiermark als Obmann. „Ich war damals bereits im Vorstand tätig und habe das Amt dann von Gunther Farnleitner übernommen. Bin also hineingerutscht, könnte man sagen“, erinnert sich Neumeister.

Ein gemeinsames Ziel

Trotz der großen Mitgliederzahl spürt Neumeister als Obmann keinen Druck: „Ich bin nicht allein für den Verein verantwortlich. Mit 20 Vorstandsmitgliedern ist die ‚Last‘ gut verteilt. Das macht es leicht, Obmann zu sein“, so der 45-Jährige. Die Frage, ob es bei so vielen Entscheidungsträgern nicht auch Spannungen gebe, verneint Neumeister: „Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen vorankommen, den Wein der Region bekannt machen und gut weiterentwickeln.“

Neumeister selbst hat die Liebe zum Weinbau erst mit 24 Jahren, nach seiner Ausbildung an der Weinbauschule Klosterneuburg, so richtig gepackt. "Als Kind schätzt man das einfach nicht so. In Gesprächen mit Leuten aus anderen Berufen habe ich aber schnell gemerkt, dass es keinen besseren Beruf auf der Welt gibt. Wein ist Kultur und Lebensfreude", so Neumeister.

Die Arbeit in der Natur, die Tatsache, dass man als Winzer auch viel in der Welt unterwegs ist und dass immer ein gewisses Risiko besteht, etwa ob das Wetter mitspielt, reizen ihn daran. Seit 2009 führt er das Weingut Neumeister und das bereits in dritter Generation.

Biologische Landwirtschaft gewinnt an Bedeutung

Was sich seiner Meinung nach in den letzten Jahren in der Branche verändert hat? „Vieles – aber zum Positiven“, sagt er. Die Gründung des Weinbauverbandes Winzer Vulkanland Steiermark sei auch Grund dafür. „Früher haben fünf Marken nebeneinander um die Kunden gekämpft, das hat sich, etwa durch den einheitlichen Herkunftsnachweis auf den Weinflaschen, verbessert.“

Zahlreiche Stunden in der Woche verbringt Christoph Neumeister im hauseigenen Weinkeller in Straden © Mirco Taliercio

Zudem habe sich die Einstellung zur Weinproduktion geändert: „Es hat sich viel in Richtung biologische Landwirtschaft getan. Das wird in Zukunft wichtig sein, vor allem im Hinblick auf die Herausforderungen durch die Wetterextreme.“