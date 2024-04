Nach der erfolgreichen Premiere im Frühling 2023 öffnen am Freitag (12. April) wieder zahlreiche Betriebe ihre Türen für Nachtschwärmer. Unter dem Motto „Raus in die Frühlingsnacht, rein in das kulinarische Vergnügen“ ist die Region von 18 Uhr bis Mitternacht ein Treffpunkt für Genießer.