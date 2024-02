Alle drei Jahre steht bei der Winzervereinigung „Eruption“ ein Wechsel an der Führungsspitze ins Haus. 2021 übernahm Stefan Müller vom Weingut Müller in Klöch die Spitze der Winzergruppe. Nun löst ihn Alois Gollenz vom Weingut Gollenz in Tieschen ab.