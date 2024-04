In der Vergangenheit haben mehrmals, zuletzt im Jahr 2020, Hochwässer aus dem Einzugsgebiet des Oedter Bachs massive Überflutungen und Schäden in Feldbach verursacht. Aufgrund dessen wurden im vergangenen Jahr Planungen für ein Rückhaltebecken bachaufwärts des verbauten Gebiets in Oedt gestartet und umfassende Vorarbeiten erledigt.