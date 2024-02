Lang ist die Liste der Vorhaben, die in Feldbach 2024 umgesetzt oder gestartet werden soll. Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet die Qualitätsoffensive in den Feldbacher Schulen. In den Sommerferien kommt das denkmalgeschützte Gebäude in der Ringstraße – in seinen Anfängen Heimstätte der Bürgerschule –, das Mittelschule und Sportmittelschule beherbergt, dran. Die Arbeiten müssen nach den Vorgaben des Bundesdenkmalamtes durchgeführt werden. Für den Außenbereich wurde schon eine entsprechende Befundung an einem Eck der Fassade durchgeführt.