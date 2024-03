Melanie Parzer, Lea Lambauer, Sophie Klapsch, Heidrun Prattes, Karla Höcher und Lea Puntigam haben in den kommenden Wochen einiges vor. Die acht Schülerinnen vom Gymnasium Leibnitz sind Teil der 18. Auflage des Kleine Zeitung-Projektes „Schüler machen Zeitung“ und arbeiten selbstständig an Texten und Bildern. Kürzlich haben sich die Schülerinnen zur ersten Redaktionssitzung in der Schule getroffen, um Themen zu besprechen und Textsorten zu bestimmen.