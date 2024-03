Das Gebäude der HAK und Bafep Bruck in der Brückengasse 2, an der Durchzugsstraße zwischen Bruck und Kapfenberg gelegen, ist markant. Doch das Gebäude ist mehr als ein Ort der Bildung. Das Schulgebäude spielt auch bei Wahlen eine wichtige Rolle. So wird die Schule, wie zahlreiche andere öffentliche Gebäude im Land, heuer mehrmals zum regionalen Wahllokal. „Die Gemeinderatswahl, die Nationalratswahl, die EU-Wahl und andere finden heuer hier statt“, erklärt Direktor Robert Becker.

Die Vorbereitungen vor einer Wahl sind Becker nicht fremd. Ein reibungsloser Ablauf ist für ihn und sein Team das A und O an jedem Wahltag. „Wahlurnen und Wahlkabinen, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden, werden aufgestellt. Sessel und Tische für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer kommen dazu. Wichtig ist auch, rechtzeitig ein Plakat an der Schultür mit allen Terminen aufzuhängen“, erklärt der Direktor.

Seit über 50 Jahren

Als Wahllokal ist die Schule schon seit vielen Jahren beliebt. „Wahlen werden schon seit über 50 Jahren in der Schule abgehalten“, weiß Becker. In Schulwart Anton Kaiser hat Becker einen kundigen Mitarbeiter, der gerne mitanpackt. Die Idee, die Schule als Wahllokal zu verwenden, war eine praktische Lösung von der Gemeinde Bruck. Große Räumlichkeiten, die Bekanntheit des öffentlichen Gebäudes und die Ruhe an Wahltagen waren für die Entscheidung, die Schule zum Wahllokal zu machen, nicht unwesentlich.

Gewählt wird in der Schule in verschiedenen Räumlichkeiten. „Die Küche und die große Pausenhalle im Erdgeschoß bieten sich für den Urnengang an“, sagt Becker. Hier bewegen sich im Alltag bis zu 400 Schülerinnen und Schüler, am Wahlsonntag herrscht aber ein anderes Treiben.

Das entstandene Video: